У боях за Україну загинув доброволець з Шотландії

Маклахлан родом з Арднамурчана, Шотландія. За словами його родичів, боєць загинув у п'ятницю, 5 січня, під час служби на передовій.

У своїй заяві родичі відзначили, що Джордан завжди вірив у те, що робить щось важливе й вони пишаються тим, як він допомагав іншим.

BBC пише, що від початку повномасштабної війни до української армії приєднались кілька шотландців. Один з них механік з Буггара Адам Еніс, який залишив свій гаражний бізнес, щоб приєднатися до міжнародного легіону.

Також в грудні 2022-го в Україні загинув Джонатан Шенкін з Глазго.