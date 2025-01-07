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У боях за Україну загинув доброволець з Шотландії

Вівторок 07 січня 2025 10:33
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У боях за Україну загинув доброволець з Шотландії Фото: у боях за Україну загинув доброволець з Шотландії (bbc.com)
Автор: Сергій Пишкін

У боях проти російських окупантів загинув 26-річний доброволець із Шотландії Джордан Маклахлан. Він служив в українській армії з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Маклахлан родом з Арднамурчана, Шотландія. За словами його родичів, боєць загинув у п'ятницю, 5 січня, під час служби на передовій.

У своїй заяві родичі відзначили, що Джордан завжди вірив у те, що робить щось важливе й вони пишаються тим, як він допомагав іншим.

BBC пише, що від початку повномасштабної війни до української армії приєднались кілька шотландців. Один з них механік з Буггара Адам Еніс, який залишив свій гаражний бізнес, щоб приєднатися до міжнародного легіону.

Також в грудні 2022-го в Україні загинув Джонатан Шенкін з Глазго.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці листопада в Україні загинув 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі. Того ж місяця також стало відомо про смерть 22-річного британця Каллума Тіндал-Дрейлера, який був воїном Інтернаціонального легіону.

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