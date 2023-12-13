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У боях за Україну загинув доброволець із Норвегії

Архівне фото: У боях за Україну загинув доброволець із Норвегії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У боях за Україну загинув доброволець із Норвегії, він допомагав ЗСУ боротися з російськими окупантами.

Про це заявив мер комуни Ібестад Джим Крістіансен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iHarstad.

"Вкрай сумно, коли відбувається щось подібне", - сказав Крістіансен.

Мер сказав, що він не знає подробиць смерті, але його поінформував про подію директор муніципалітету у вівторок вдень. За його словами, того ж дня муніципалітету про це повідомили найближчі родичі. Видання зазначило, що добровольцю було 20 років.

"Усі ресурси, як кризова команда, так і психологічна служба, готові, якщо цього захочуть родичі", - додав мер комуни. 

Добровольці з різних країн світу б'ються за Україну

На боці України у війні проти Росії воюють добровольці з різних країн. На жаль, деякі з них загинули під час бойових дій.

Зокрема, 30 вересня, неподалік Лимана Донецької області загинув естонський доброволець Танель Крігуль.

Крім того, на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" та "Волат".

Вчора повідомлялось, що на війні в Україні загинув доброволець з Ірландії Грем Дейл. Він у лавах української армії боровся проти російських окупантів.

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