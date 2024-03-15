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У боях за Україну загинув доброволець із Німеччини

П'ятниця 15 березня 2024 15:00
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У боях за Україну загинув доброволець із Німеччини Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У боях на сході України загинув доброволець із Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Жертвою став 37-річний чоловік, на ім'я Штефан.

Повідомляється, що його було вбито в четвер, 14 березня, внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії.

Боєць працював із безпілотним розвідувальним підрозділом. Їхнє укриття було підбито, і боєць виявився похований під уламками.

"Коли його вдалося відкопати, він був уже мертвий", - ідеться в повідомленні.

Добровольці з різних країн борються за Україну

На боці України у війні проти Росії воюють добровольці з різних країн. На жаль, деякі з них загинули під час бойових дій.

Так, 23 лютого стало відомо, що у боях за Україну загинув доброволець із Фінляндії.

Крім цього, в Україні в боях з російськими окупантами загинув доброволець з Литви Тадас Тумас.

Раніше стало відомо, що під час війни в Україні загинув працівник мерії польського Любліна Микола Мялковський. Йому було 28 років.

Також 30 вересня 2023 року, неподалік Лимана Донецької області, загинув естонський доброволець Танель Кригуль.

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