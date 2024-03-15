У боях за Україну загинув доброволець із Німеччини

У боях на сході України загинув доброволець із Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Жертвою став 37-річний чоловік, на ім'я Штефан.

Повідомляється, що його було вбито в четвер, 14 березня, внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії.

Боєць працював із безпілотним розвідувальним підрозділом. Їхнє укриття було підбито, і боєць виявився похований під уламками.

"Коли його вдалося відкопати, він був уже мертвий", - ідеться в повідомленні.

Добровольці з різних країн борються за Україну

На боці України у війні проти Росії воюють добровольці з різних країн. На жаль, деякі з них загинули під час бойових дій.

Так, 23 лютого стало відомо, що у боях за Україну загинув доброволець із Фінляндії.

Крім цього, в Україні в боях з російськими окупантами загинув доброволець з Литви Тадас Тумас.

Раніше стало відомо, що під час війни в Україні загинув працівник мерії польського Любліна Микола Мялковський. Йому було 28 років.

Також 30 вересня 2023 року, неподалік Лимана Донецької області, загинув естонський доброволець Танель Кригуль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.