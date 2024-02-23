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У боях за Україну загинув доброволець із Фінляндії

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У боях за Україну загинув доброволець із Фінляндії. Йому був 21 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Ilta Sanomat.

Загиблий боєць вирушив в Україну в грудні минулого року. Йому був 21 рік, він був родом зі Східної Фінляндії і загинув у бою.

За словами командира, молода людина була смертельно поранена внаслідок удару безпілотника в районі Бахмута.

Чоловік, який носив бойове ім'я "Самсон", служив у роті "Браво" Міжнародного легіону, до якої входять ще кілька фінських добровольців. Його бразильський бойовий напарник також загинув під час атаки.

Загалом у боях за Україну загинули троє фінських добровольців. 23-річного Каспера Алхоніємі було вбито в червні минулого року в Запорізькій області, а в жовтні на Донеччині було вбито бійця зі Східної Фінляндії середніх років.

За даними видання, кілька десятків фінських добровольців беруть участь в обороні України.

Добровольці з різних країн борються за Україну

На боці України у війні проти Росії воюють добровольці з різних країн. На жаль, деякі з них загинули під час бойових дій.

Так, 30 вересня неподалік Лимана Донецької області загинув естонський доброволець Танель Крігуль.

Крім того, наприкінці липня стало відомо, що на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" та "Волат".

Також у серпні ще один білоруський доброволець загинув на війні в Україні. Він боровся у складі Другого Міжнародного легіону.

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