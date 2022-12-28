У боях за Україну загинув доброволець із Австралії

Сейдж О'Доннелл "загинув у бою, захищаючи свободу українського народу", - йдеться у заяві його матері, опублікованій Міністерством закордонних справ Австралії.

"Друзі та сім'я дуже любили Сейджа. Нам дуже не вистачатиме його гумору, доброго серця, цінностей і сміху. Ми спустошені нещодавньою втратою Сейджа", - йдеться у заяві.

Варто зазначити, що у повідомленні не зазначено, де саме загинув австралієць.

МЗС Австралії запевняє, що надає консульську допомогу сім'ї бійця.