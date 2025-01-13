У боях за Україну загинув доброволець з Грузії

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в січні стало відомо про загибель 26-річного добровольця із Шотландії Джордана Маклахлана, який воював за Україну з 2022 року.

Також в кінці листопада загинули 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі й 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, який був воїном Інтернаціонального легіону.

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