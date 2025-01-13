У боях за Україну загинув доброволець з Грузії

У боях за України загинув ще один грузинський боєць - Каха Тілідзе. Інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ (МЗС) Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку бойового товариша грузинського бійця Вано Надірадзе.
Наразі де саме та за яких обставин загинув воїн - невідомо.
Окрім МЗС Грузії, інформацію про загибель бійця підтверджує Антиокупаційного руху Давид Кацарава.
"Радіо Свобода", своєю чергою, додає, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні, згідно з даними з відкритих джерел, загинули близько 60 грузинських воїнів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в січні стало відомо про загибель 26-річного добровольця із Шотландії Джордана Маклахлана, який воював за Україну з 2022 року.
Також в кінці листопада загинули 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі й 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, який був воїном Інтернаціонального легіону.
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