UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У боях за Україну загинув доброволець з Грузії

Ілюстративне фото: у боях за Україну загинув доброволець з Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У боях за України загинув ще один грузинський боєць - Каха Тілідзе. Інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ (МЗС) Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку бойового товариша грузинського бійця Вано Надірадзе.

Наразі де саме та за яких обставин загинув воїн - невідомо. 

Окрім МЗС Грузії, інформацію про загибель бійця підтверджує Антиокупаційного руху Давид Кацарава.

"Радіо Свобода", своєю чергою, додає, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні, згідно з даними з відкритих джерел, загинули близько 60 грузинських воїнів.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в січні стало відомо про загибель 26-річного добровольця із Шотландії Джордана Маклахлана, який воював за Україну з 2022 року.

Також в кінці листопада загинули 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі й 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, який був воїном Інтернаціонального легіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяВійна в Україні