У боях за Україну загинув доброволець з Грузії

На війні в Україні загинув 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі. Він став на захист України з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Грузинський воїн загинув 19 листопада у Херсонській області. Побратим Левана Лохішвілі розповів, що захисник загинув внаслідок вибуху саморобного дрона.
"Ми вели роботу з підготовки розвідувально-оглядових позицій. Ми пропрацювали годину та почули звук дрона, т.зв. саморобного дрона. Ми почекали деякий час, проте в якийсь момент дрон вдарив у Левана. Нас було четверо. Леван помер на місці. Ще в одного бійця потрапив уламок дрона і поранив його. Інший отримав контузію", - розповів побратим.
Леван Лохішвілі прибув в Україні 29 березня 2022 року. Через рік він повернувся у Грузії, але у 2024 році знову приїхав до України. До війни Леван Лохішвілі працював кухарем.
Грузинський доброволець служив у третій роті 220 батальйону 126 Одеської бригади. Ця група здебільшого складається з добровольців.
Як пише News Georgia, Леван Лохішвілі - брат грузинського інфлюенсера Тамаза Лохішвілі.
За даними ЗМІ, в Україні проти Росії воюють декілька сотень грузинів. Деякі ЗМІ пишуть про 2 тисячі добровольців. З початку повномасштабної війни в Україні загинули 74 бійців з Грузії.
РБК-Україна повідомляло про загибель грузинського добровольця Віктора Кіпрітіді. Він був біженцем з Абхазії, відомо, що захисник служив у "Грузинському легіоні".
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