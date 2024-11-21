У боях за Україну загинув доброволець з Грузії

Грузинський воїн загинув 19 листопада у Херсонській області. Побратим Левана Лохішвілі розповів, що захисник загинув внаслідок вибуху саморобного дрона.

"Ми вели роботу з підготовки розвідувально-оглядових позицій. Ми пропрацювали годину та почули звук дрона, т.зв. саморобного дрона. Ми почекали деякий час, проте в якийсь момент дрон вдарив у Левана. Нас було четверо. Леван помер на місці. Ще в одного бійця потрапив уламок дрона і поранив його. Інший отримав контузію", - розповів побратим.

Леван Лохішвілі прибув в Україні 29 березня 2022 року. Через рік він повернувся у Грузії, але у 2024 році знову приїхав до України. До війни Леван Лохішвілі працював кухарем.

Грузинський доброволець служив у третій роті 220 батальйону 126 Одеської бригади. Ця група здебільшого складається з добровольців.

Як пише News Georgia, Леван Лохішвілі - брат грузинського інфлюенсера Тамаза Лохішвілі.

