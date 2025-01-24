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У боях за Україну загинув австрійський доброволець

Ілюстративне фото: доброволець з Австрії загинув на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На російсько-українській війні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Österreich.

Як пише видання, про загибель добровольця повідомила його знайома в Instagram, а згодом цю інформацію підтвердили журналістам у зовнішньополітичному відомстві Австрії.

"Він любив свою батьківщину та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (тобто України - ред.)", - написала подруга під фото загиблого воїна.

Ймовірно, чоловік загинув в результаті атаки безпілотника.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо про загибель 26-річного добровольця із Шотландії Джордана Маклахлана, який воював за Україну з 2022 року. А у листопаді 2024 року загинули 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі й 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, який був воїном Інтернаціонального легіону.

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Війна в УкраїніАвстрія