У боях за Україну загинув австрійський доброволець

На російсько-українській війні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Österreich.
Як пише видання, про загибель добровольця повідомила його знайома в Instagram, а згодом цю інформацію підтвердили журналістам у зовнішньополітичному відомстві Австрії.
"Він любив свою батьківщину та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (тобто України - ред.)", - написала подруга під фото загиблого воїна.
Ймовірно, чоловік загинув в результаті атаки безпілотника.
Нагадаємо, на початку січня стало відомо про загибель 26-річного добровольця із Шотландії Джордана Маклахлана, який воював за Україну з 2022 року. А у листопаді 2024 року загинули 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі й 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, який був воїном Інтернаціонального легіону.
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