У боях за Україну загинув австрійський доброволець

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Österreich.

Як пише видання, про загибель добровольця повідомила його знайома в Instagram, а згодом цю інформацію підтвердили журналістам у зовнішньополітичному відомстві Австрії.

"Він любив свою батьківщину та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (тобто України - ред.)", - написала подруга під фото загиблого воїна.

Ймовірно, чоловік загинув в результаті атаки безпілотника.