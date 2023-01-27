В боях проти російських окупантів загинув білоруський доброволець

В боях за Україну загинув білоруський доброволець Едуард Лобов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Білорускі Гаюн ".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час боїв за Україну загинув білоруський доброволець Руслан Обломов. Це сталось під час виконання бойового завдання.

Нещодавно в Україні загинув відставний американський військовий Деніел Свіфт.

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