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В боях проти російських окупантів загинув білоруський доброволець

Фото: в боях проти російських окупантів загинув білоруський доброволець (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В боях за Україну загинув білоруський доброволець Едуард Лобов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Білорускі Гаюн".

білоруський доброволець Едуард Лобов (t.me/Hajun_BY)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час боїв за Україну загинув білоруський доброволець Руслан Обломов. Це сталось під час виконання бойового завдання.

Нещодавно в Україні загинув відставний американський військовий Деніел Свіфт.

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Білорусьокупантизагинув