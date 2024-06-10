У боях під Вовчанськом загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський

Дружина Степана Хмари розповіла, що тіло загиблого бійця поки що не забрали з-під обстрілів.

"Він був найкращим з найкращих. Він був Другом, соратником, рідним із найрідніших... Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська", - додала вона.

Роксолана Хмара також нагадала, що Коханівський воював із окупантами з 2014 року і був командиром батальйону ОУН.

Зазначимо, що станом зараз пост на Facebook-сторінці Хмари був видалений. Тим часом на сторінці Катерини Коханівської - дружини Миколи - у Facebook велика кількість людей оприлюднила пости зі співчуттями через смерть чоловіка, який обороняв Україну від росіян.

Що відомо про Коханівського та батальйон ОУН

Варто зауважити, що Микола Коханівський народився 25 травня 1971 року.

Він брав активну участь в обороні України від російського вторгнення ще з 2014 року.

Коханівський розпочав формування підрозділу на базі Першої Київської сотні ОУН ім. Євгена Коновальця.