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В боях за Лашкар Гах в Афганистане убито не менее 40 мирных жителей, - ООН

Автор: Наталья Скороход

В Афганском городе Лашкар Гах, столице южной афганской провинции Гильменд, было убито не менее 40 мирных жителей. Об этом сообщили в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Организация сделала заявление в Twitter, в котором заявила о своем беспокойстве из-за ситуации в Лашкар Гах.

Напомним, что в афганском городе идут жестокие бои. Афганские силы призвали мирное население как можно быстрее покинуть Лашкар Гах.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции погибли не менее 100 мирных жителей.

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Афганистан