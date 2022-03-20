В боях за Харьков погиб преподаватель: спасал товарищей из терробороны

В частности, речь идет о Герое Александре Безуглом. Отмечается, что он был доцентом на одном из факультетов вуза, но с началом наступления России присоединился к терроборони.

Отмечается, что Александр Безуглый был преподавателем на кафедре регионального управления и местного самоуправления. Он защищал родной Харьков от нашествия войск России. Кроме того, преподаватель организовывал территориальную оборону в самой Харьковской области.

"Грустно. Мучительная потеря. Ее сейчас трудно понять. Он был Человеком с большой буквы, молодым и полным сил и энергии, образцом преподавательской деятельности и активным общественным деятелем", - говорится на сайте.

Сообщается, что погиб украинский воин еще 2 марта, когда по одному из штабов терробороны Харькова совершили ракетный удар. Он выводил из-под обстрелов собратьев, но сам выбраться не успел.

"Я до последнего момента надеялся, что он жив. Мы постоянно были в поиске. Каждые сутки, час, минутку. Однако несколько дней назад при разборке завалов нашли его тело", - написал товарищ Александра.

В боях за Харьков погиб преподаватель (facebook.com/artkerama)