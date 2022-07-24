В боях на Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек. Он был бойцом MMA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

Гражданин Польши воевал в Интернациональном легионе. По предварительной информации, он погиб в начале этой недели на Донбассе в результате артиллерийского обстрела.

Информацию о гибели добровольца власти Польши пока не подтвердили, но организация MMA Polska вчера объявила о трагической смерти Томаша Валентека.

"С большой грустью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб", - говорится в сообщении.