UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У боях біля Часового Яру загинув доброволець з Нідерландів

Фото: на війні в Україні загинув доброволець з Нідерландів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Доброволець з Нідерландів загинув на війні в Україні, зупиняючи російську агресію. Трагедія сталася у районі міста Часів Яр у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS.

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів підтвердили виданню про загибель захисника. Його особу не розголошують на прохання родини чоловіка.

Громадянин Нідерландів воював в українському Інтернаціональному легіоні. Військовий загинув 20 травня біля міста Часів Яр  у Донецькій області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів. 

 

Втрати на фронті

Варто зазначити, що Україна довгий час не розкривала втрати серед захисників. Наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати серед ЗСУ та інших військових формувань. На той момент, за словами Зеленського, на війні загинули 31 тисяча українських військових.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні понад 508 тисяч солдатів лише вбитими. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць техніки ворога.

Міноборони Росії приховує втрати своїх окупаційних військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти України