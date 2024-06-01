У боях біля Часового Яру загинув доброволець з Нідерландів

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів підтвердили виданню про загибель захисника. Його особу не розголошують на прохання родини чоловіка.

Громадянин Нідерландів воював в українському Інтернаціональному легіоні. Військовий загинув 20 травня біля міста Часів Яр у Донецькій області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів.