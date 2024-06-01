ua en ru
Сб, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У боях біля Часового Яру загинув доброволець з Нідерландів

Часів Яр, Субота 01 червня 2024 10:40
UA EN RU
У боях біля Часового Яру загинув доброволець з Нідерландів Фото: на війні в Україні загинув доброволець з Нідерландів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Доброволець з Нідерландів загинув на війні в Україні, зупиняючи російську агресію. Трагедія сталася у районі міста Часів Яр у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS.

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів підтвердили виданню про загибель захисника. Його особу не розголошують на прохання родини чоловіка.

Громадянин Нідерландів воював в українському Інтернаціональному легіоні. Військовий загинув 20 травня біля міста Часів Яр у Донецькій області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів.

Втрати на фронті

Варто зазначити, що Україна довгий час не розкривала втрати серед захисників. Наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати серед ЗСУ та інших військових формувань. На той момент, за словами Зеленського, на війні загинули 31 тисяча українських військових.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні понад 508 тисяч солдатів лише вбитими. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць техніки ворога.

Міноборони Росії приховує втрати своїх окупаційних військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде