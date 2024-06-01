У боях біля Часового Яру загинув доброволець з Нідерландів
Доброволець з Нідерландів загинув на війні в Україні, зупиняючи російську агресію. Трагедія сталася у районі міста Часів Яр у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS.
У Міністерстві закордонних справ Нідерландів підтвердили виданню про загибель захисника. Його особу не розголошують на прохання родини чоловіка.
Громадянин Нідерландів воював в українському Інтернаціональному легіоні. Військовий загинув 20 травня біля міста Часів Яр у Донецькій області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів.
Втрати на фронті
Варто зазначити, що Україна довгий час не розкривала втрати серед захисників. Наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати серед ЗСУ та інших військових формувань. На той момент, за словами Зеленського, на війні загинули 31 тисяча українських військових.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні понад 508 тисяч солдатів лише вбитими. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць техніки ворога.
Міноборони Росії приховує втрати своїх окупаційних військ.
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