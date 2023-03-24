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У боях за Бахмут загинув доброволець із Франції

Фото: У боях за Бахмут загинув доброволець із Франції (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У боях на сході України загинув колишній гуманітарний працівник Кевіна Д. Він був добровольцем.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За даними відомства, французький доброволець загинув у Бахмутському районі.

Кевін Д. понад рік тому виїхав воювати разом з українцями. 30-річного хлопця було вбито за невстановлених обставин у районі Бахмута.

"Ми нагадуємо, що Україна загалом є зоною бойових дій. У цьому контексті формально небажані поїздки до України, незалежно від причин", - заявили у МЗС.

Видання зазначає, що кілька французьких військових вирушили воювати до України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте точна їх кількість невідома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній військовослужбовець Збройних сил Нової Зеландії Кейн Те Тай загинув у боях на сході України.

Крім того, у районі Бахмута загинув доброволець з Естонії.

Також зазначимо, що на війні в Україні загинув білоруський доброволець Руслан Обломов.

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ФранціяВійна Росії проти України