Бой Усик - Чисора перенесен из-за коронавируса

Бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщатся в Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.

Данное решение было принято в связи с тем, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая.

Изначально поединок был запланирован на 23 мая в Лондоне. Новая дата будет объявлена позже.

Также промоутеры перенесли бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. Новая дата поединка - 4 июля.

Напомним, чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко прервал подготовку к объединительному бою с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом и вернулся в Украину. Его соперник выразил недовольство из-за неопределенности с боем.

Бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Однако WBO объявила об отмене всех боксерских поединков до июня 2020 года