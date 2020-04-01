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Бой украинского боксера перенесли во второй раз из-за коронавируса

Новости » Спорт     01.04.2020 - 08:44
Бой украинского боксера перенесли во второй раз из-за коронавируса
Фото: Виктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Виктор Постол не вернется на ринг в мае

Бой между украинским боксером Виктором Постолом и обладателем титулов WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом отложен во второй раз из-за коронавируса. О переносе поединка на неопределенный срок сообщил глава Top Rank Боб Арум, передает Boxing Scene.

Изначально бой должен был состояться в китайском Хайкоу 1 февраля, но затем его перенесли на 9 мая во Фресно, Калифорния (США). Однако вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия, а практически все спортивные мероприятия были отменены или перенесены.

Напомним, ранее из-за коронавируса перенесли бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который был запланирован на 23 мая в Лондоне (Великобритания).

Также чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко прервал подготовку к объединительному бою с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом и вернулся в Украину. Бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Однако WBO объявила об отмене всех боксерских поединков до июня 2020 года.

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