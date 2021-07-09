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Бой Фьюри - Уайлдер перенесут на октябрь из-за COVID у британца

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Пятница 09 июля 2021 14:40
Бой Фьюри - Уайлдер перенесут на октябрь из-за COVID у британца Фото: Тайсон Фьюри (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1) и претендентом Деонтеем Уайлдером (42-1-1) не состоится 24 июля. В лагере Фьюри и у самого чемпиона обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Sky Sports.

По данным журналистов, у Фьюри и еще у 10 человек из его подготовительного лагеря диагностировали коронавирус. В связи с этим вскоре официально объявят о переносе боя на 9 октября. Место поединка неизменно - T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Этот бой должен был стать для Фьюри с 22 февраля 2020 года. Тогда он победил Уайлдера и выиграл вакантный титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Ранее, в декабре 2018 года бой между Фьюри и Уайлдером завершился вничью и в октябре состоится третий решающий матч в их противостоянии.

Ожидается, что следующим матчем Фьюри после этого станет встреча с Энтони Джошуа. Были надежды, что бой удастся провести до конца этого года, но из-за переноса матча с Уайлдером в этом году двое британцев уже точно не встретятся на ринге.

Напомним, Энтони Джошуа 25 сентября будет защищать четыре чемпионских титула в бою против Александра Усика. Матч пройдет в Лондоне.

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