UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Бой Давида против Голиафа". Стало известно, на сколько РФ превосходит Украину в небе

Фото: превосходство РФ в небе составляет 10 к 1 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия имеет явное воздушное превосходство перед Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального инспектора ВВС Германии, генерал-лейтенанта Инго Герхарца, передает пресс-служба бундесвера.

По его словам, "трудно сказать, какое точно соотношение сил" в воздухе, и предположил, что "1 к 10" не в пользу Украины.

"Это бой Давида против Голиафа. Тем поразительнее, насколько смелые Воздушные силы Украины", - подчеркнул генерал.

Он также уверен, что решение Германии не устраивать безполетную зону над Украиной было правильным. Это, как считает Герхарц, позволило избежать прямой военной конфронтации НАТО с Россией.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России украинская армия потеряла до половины своей военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине