"Бой Давида против Голиафа". Стало известно, на сколько РФ превосходит Украину в небе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального инспектора ВВС Германии, генерал-лейтенанта Инго Герхарца, передает пресс-служба бундесвера.

По его словам, "трудно сказать, какое точно соотношение сил" в воздухе, и предположил, что "1 к 10" не в пользу Украины.

"Это бой Давида против Голиафа. Тем поразительнее, насколько смелые Воздушные силы Украины", - подчеркнул генерал.

Он также уверен, что решение Германии не устраивать безполетную зону над Украиной было правильным. Это, как считает Герхарц, позволило избежать прямой военной конфронтации НАТО с Россией.