ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Бой Давида против Голиафа". Стало известно, на сколько РФ превосходит Украину в небе

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 13:02
"Бой Давида против Голиафа". Стало известно, на сколько РФ превосходит Украину в небе Фото: превосходство РФ в небе составляет 10 к 1 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия имеет явное воздушное превосходство перед Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального инспектора ВВС Германии, генерал-лейтенанта Инго Герхарца, передает пресс-служба бундесвера.

По его словам, "трудно сказать, какое точно соотношение сил" в воздухе, и предположил, что "1 к 10" не в пользу Украины.

"Это бой Давида против Голиафа. Тем поразительнее, насколько смелые Воздушные силы Украины", - подчеркнул генерал.

Он также уверен, что решение Германии не устраивать безполетную зону над Украиной было правильным. Это, как считает Герхарц, позволило избежать прямой военной конфронтации НАТО с Россией.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России украинская армия потеряла до половины своей военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона