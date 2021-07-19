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На борту южнокорейского эсминца вспышка COVID: заразились более 80% моряков

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Сеул, Понедельник 19 июля 2021 16:39
На борту южнокорейского эсминца вспышка COVID: заразились более 80% моряков Фото: вспышка коронавируса на борту южнокорейского эсминца Munmu the Great (twitter.com/NavalNews)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На борту эсминца Munmu the Great, военно-морских сил Южной Кореи, зафиксировали вспышку коронавируса. Заражение COVID-19 выявили более чем у 80% членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Как отмечает издание, это первая крупная вспышка инфекции среди южнокорейских военных после начала пандемии COVID-19. В общей сложности тесты 247 моряков дали положительный результат на коронавирус.

Командование приняло решение эвакуировать с военного корабля десятки моряков и поместить их лечебные учреждения. Остальные члены экипажа изолированы на борту.

Экипаж эсминца Munmu the Grea принимал участие международной операции по борьбе с пиратством возле побережья Африки. Поскольку миссия началась до начала вакцинации в Южной Корее, никто из моряков не получил прививку от коронавируса.

Как отметил представитель Минобороны Южной Кореи, заражение среди моряков эсминца началось после того, как корабль пришвартовался в конце июня для загрузки продуктов в одном из африканских портов. Военные пообещали пересмотреть и дополнить инструкции по управлению войсками за рубежом в плане реагирования на инфекционные заболевания.

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Южная Корея моряки Коронавирус
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