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На борту военного корабля США произошла вспышка коронавируса

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 09:05
На борту военного корабля США произошла вспышка коронавируса
Иллюстративное фото военных моряков США

Корабль USS Kidd срочно зашел на базу в Сан-Диего

У 64 моряков из команды ракетного эсминца Военно-морских сил (ВМС) США USS Kidd был зафиксирован коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, военный корабль USS Kidd срочно зашел на базу в Сан-Диего, чтобы моряки смогли получить медицинскую помощь. Первый случай заболевания коронавирусом на корабле был зафиксирован 22 апреля - более чем через месяц после захода корабля на базу на Гавайских островах. Всего на корабле находится 350 моряков.

Ранее сообщалось, что после начала вспышки коронавирусной инфекции на борту, к нему был срочно направлен универсальный десантный корабль USS Makin Island с медицинской бригадой. Еще когда эсминец находился в пути, с его борта по воздуху в США были эвакуированы двое моряков. Еще 15 моряков было переведено на корабль USS Makin Island (LHD 8) для наблюдения из-за устойчивых симптомов.

Как отмечается, USS Kidd стал вторым военным кораблем США, ставшим очагом COVID-19 во время нахождения в открытом море.

Напомним, на американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт" 777 человек заражены коронавирусом COVID-19.

Также на 26 кораблях Военно-морских сил Соединенных Штатов выявлены инфицированные коронавирусом моряки.

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