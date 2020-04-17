ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На борту авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружили у 940 моряков

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 17:16
На борту авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружили у 940 моряков
Фото: авианосец "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

На коронавирус проверили всех 2300 членов экипажа

Во Франции на борту авианосца "Шарль де Голль" и фрегата "Шевалье Поль" коронавирус подтвердили в общей сложности у 940 моряков. Об этом сообщает Le Figaro.

Так, по данным Службы здравоохранения Вооруженных сил Франции, 2300 членов экипажа были проверены на коронавирус, однако окончательное количество зараженных моряков пока не известно.

Сообщается, что было получено 940 положительных тестов на коронавирус и 645 - отрицательных.

Напомним, глава штаба Военно-морского флота Франции дал распоряжение расследовать обстоятельства заражения коронавирусом членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец "Шарль де Голль" и фрегат "Шевалье Поль".

14 апреля на французском авианосце "Шарль де Голль" подтвердили коронавирус у более трети членов команды. Тогда были протестированы 1767 членов команды, тесты 668 моряков были положительными.

Отметим, что экипаж флагмана французских Военно-морских сил, атомного авианосца "Шарль де Голль" изолировали 13 апреля. Эвакуировали на сушу и поместили на карантин около 1900 человек.

США предупредили союзников о коронавирусе еще в ноябре, - израильское ТВ В Киеве возле храмов будет дежурить полиция
Новости Украины ФранцияКоронавирус
News
On Top