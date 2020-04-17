На борту авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружили у 940 моряков

Фото: авианосец "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

На коронавирус проверили всех 2300 членов экипажа

Во Франции на борту авианосца "Шарль де Голль" и фрегата "Шевалье Поль" коронавирус подтвердили в общей сложности у 940 моряков. Об этом сообщает Le Figaro.

Так, по данным Службы здравоохранения Вооруженных сил Франции, 2300 членов экипажа были проверены на коронавирус, однако окончательное количество зараженных моряков пока не известно.

Сообщается, что было получено 940 положительных тестов на коронавирус и 645 - отрицательных.

Напомним, г лава штаба Военно-морского флота Франции дал распоряжение расследовать обстоятельства заражения коронавирусом членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец "Шарль де Голль" и фрегат "Шевалье Поль".

14 апреля на французском авианосце "Шарль де Голль" подтвердили коронавирус у более трети членов команды. Тогда были протестированы 1767 членов команды, тесты 668 моряков были положительными.

Отметим, что экипаж флагмана французских Военно-морских сил, атомного авианосца "Шарль де Голль" изолировали 13 апреля. Эвакуировали на сушу и поместили на карантин около 1900 человек.