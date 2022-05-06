Боррелль созовет встречу ЕС на следующей неделе, если не будет консенсуса по эмбарго на нефть

Европейская комиссия предлагает внести изменения в свое запланированное эмбарго на российскую нефть, чтобы привлечь на свою сторону сопротивляющиеся государства, включая Венгрию, Словакию и Чехию.

Выступая перед журналистами в кулуарах мероприятия во Флоренции, Боррель подтвердил, что верит в достижение "общего решения, поскольку не все страны находятся в одинаковой ситуации", добавив, что сделка должна быть заключена быстро.

Исполнительный директор Европейского союза предложил ввести нефтяное эмбарго в среду как часть более широкого пакета санкций ЕС в отношении России - шестого с тех пор, как Москва вторглась в Украину 24 февраля

Отвечая на вопрос о возможном эмбарго на импорт газа, Боррель сказал, что "газ предназначен не для завтра, а для послезавтра", указывая на то, что ЕС необходимо делать шаг за шагом в своих санкциях против России.

Ранее в пятницу он сказал, что блок должен быть "реалистичным" в своих планах стать независимым от российской энергетики и что он должен делать это "упорядоченным и осмотрительным образом".

"Газ нельзя заменить чем-то другим... если это не российский газ, то он все равно должен быть газом", - сказал он.

Европа, которая получает около 40% своего импорта газа из России, пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения по мере эскалации войны России против Украины.

Боррель добавил, что существует несколько способов ударить по российскому экспорту нефти, и что действие может не ограничиваться простым запретом на покупку нефти.

"Если страховые компании не обеспечат транспортировку российской нефти, это станет большой проблемой для экспорта российской нефти - не только в ЕС, но и в остальной мир", - сказал он, не вдаваясь в подробности.

Напомним, министр окружающей среды и энергетики Франции Барбара Помпили заявила, что страны-члены Европейского союза к концу этой недели достигнут консенсуса о том, как прекратить импорт российской нефти.