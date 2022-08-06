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Боррель о санкциях против РФ: она будет вынуждена "выбирать между маслом и оружием"

Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Санкции против России все больше ослабляют ее экономику, а цена разрыва с международным порядком для Москвы будет очень высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.

Он уверен, что экономическое давление Запада поможет взять главу Кремля Владимира Путина в тиски и заставить прекратить агрессию против Украины.

"Без санкций Россия "получила бы и съела свой торт". С санкциями она будет вынуждена "выбирать между маслом и оружием", запирая Путина в тиски, которые постепенно сжимаются. Цена разрыва России с международным порядком будет очень высокой", - отметил Боррель.

Напомним, с 10 августа в ЕС начнет действовать эмбарго на физические поставки угля из России.

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