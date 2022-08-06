Боррель о санкциях против РФ: она будет вынуждена "выбирать между маслом и оружием"

Санкции против России все больше ослабляют ее экономику, а цена разрыва с международным порядком для Москвы будет очень высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.

Он уверен, что экономическое давление Запада поможет взять главу Кремля Владимира Путина в тиски и заставить прекратить агрессию против Украины. "Без санкций Россия "получила бы и съела свой торт". С санкциями она будет вынуждена "выбирать между маслом и оружием", запирая Путина в тиски, которые постепенно сжимаются. Цена разрыва России с международным порядком будет очень высокой", - отметил Боррель.