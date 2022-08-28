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Боррель не поддерживает создание армии ЕС

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Воскресенье 28 августа 2022 19:02
Боррель не поддерживает создание армии ЕС Фото: высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Нет необходимости создания единой армии Европейского союза. Странам ЕС следует больше координироваться и инвестировать в безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью высокого представителя ЕС Жозепа Борреля Kronen Zeitung.

"Ни одна из 27 армий не может быть заменена единой европейской силой. Нам только нужно объединить наши силы и лучше координироваться и инвестировать в безопасность", - сказал он.

Боррель отметил, что Евросоюз тратит на оборону столько же, сколько Китай, и в четыре раза больше РФ. Но в связи с долговым кризисом и разоружением не может ответить на нынешние вызовы.

"Ключевое слово - эффективность. Иначе это расточение денег", - сказал он.

По мнению Борреля, ЕС можно назвать "сверхдержавой" с экономической и моральной точки зрения, но не с военной.

Напомним, ранее Боррель назвал европейские армии "бонсай-армиями" - "они выглядят как реальная вещь, но уменьшены до миниатюрной версии".

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