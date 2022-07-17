Боррель назвал основные шаги, которыми ЕС ответит на угрозы со стороны России

Европейский союз ответит на угрозы со стороны России действенными и мирными методами – экономическими санкциями и наращиванием помощи Украине.
Об этом заявил Верховный представитель ЕС по международным вопросам Жозеп Боррель в своем блоге, сообщает РБК-Украина.
"Перед фактом вторжения РФ в Украину мы перешли от дебатов к конкретным действиям и показали: когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим вступать в войну с Россией, экономические санкции и поддержка для Украины остаются основой нашего ответа", - заявил Боррель.
По его словам, экономическая взаимозависимость не дает автоматической гарантии мирных международных отношений. Поэтому в новых условиях объединенная Европа должна стать реальной глобальной силой.
Напомним, интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.