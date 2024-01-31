Боррель анонсував початок військово-морської місії ЄС у Червоному морі

Ця місія матиме назву Aspides.

Глава європейської дипломатії розповів після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Брюсселі, що морська безпека в Червоному морі "значно погіршилася" за останні тижні. Тож блок просуває роботу нової морської операції, щоб "діяти в суто оборонному режимі для захисту торгових суден".

"Наша мета полягає в тому, щоб створити та запустити цю місію, Aspides, не пізніше 19 лютого. Я сподіваюся, і я впевнений, що ми це зробимо", - заявив Боррель.

Також зазначається, що в бельгійській столиці міністри закордонних справ держав-членів ЄС мають схвалити план щодо проведення такої місії.

Місія ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі

Раніше, 22 січня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди про початок військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Червоному морі.

Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів з Ємену на комерційні кораблі.

Зазначимо, що Червоне море є дуже важливим торговим шляхом, через який проходить приблизно 12% світової торгівлі, включаючи 30% світового контейнерного руху.

Атаки з боку хуситів у Ємені змусили деякі великі судноплавні компанії уникати цього регіону на користь довших і, отже, дорожчих маршрутів, що призвело до затримок доставки та вже змусило деякі заводи в Європі тимчасово зупинити виробництво.

За планами, місія ЄС передбачатиме розгортання європейських військових кораблів і повітряних систем раннього попередження для захисту вантажних суден у регіоні.

Станом на зараз лише п'ять держав-членів ЄС публічно заявили про участь у даній місії, це: Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів. Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції в регіоні.

Удари коаліції по хуситах через напади на кораблі

На початку січня США та Велика Британія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що у Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель. А вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак в Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Хто такі хусити та чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.