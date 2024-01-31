Боррель анонсував початок військово-морської місії ЄС у Червоному морі

Військово-морська місія Європейського союзу для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі від атак єменських хуситів буде запущена, як очікується, 19 лютого.
Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Ця місія матиме назву Aspides.
Глава європейської дипломатії розповів після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Брюсселі, що морська безпека в Червоному морі "значно погіршилася" за останні тижні. Тож блок просуває роботу нової морської операції, щоб "діяти в суто оборонному режимі для захисту торгових суден".
"Наша мета полягає в тому, щоб створити та запустити цю місію, Aspides, не пізніше 19 лютого. Я сподіваюся, і я впевнений, що ми це зробимо", - заявив Боррель.
Також зазначається, що в бельгійській столиці міністри закордонних справ держав-членів ЄС мають схвалити план щодо проведення такої місії.
Раніше, 22 січня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди про початок військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Червоному морі.
Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів з Ємену на комерційні кораблі.
Зазначимо, що Червоне море є дуже важливим торговим шляхом, через який проходить приблизно 12% світової торгівлі, включаючи 30% світового контейнерного руху.
Атаки з боку хуситів у Ємені змусили деякі великі судноплавні компанії уникати цього регіону на користь довших і, отже, дорожчих маршрутів, що призвело до затримок доставки та вже змусило деякі заводи в Європі тимчасово зупинити виробництво.
За планами, місія ЄС передбачатиме розгортання європейських військових кораблів і повітряних систем раннього попередження для захисту вантажних суден у регіоні.
Станом на зараз лише п'ять держав-членів ЄС публічно заявили про участь у даній місії, це: Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія.
Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів. Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції в регіоні.
На початку січня США та Велика Британія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.
28 січня повідомлялося, що у Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель. А вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак в Пентагоні спростували заяву бойовиків.
Хто такі хусити та чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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