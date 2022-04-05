В Боровой отсрочили эвакуацию из-за боев в Изюмском районе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровского поселкового голову Александра Тертышная.

По его словам, из-за того, что на территории Изюмского района и возле Боровской общины ведутся активные боевые действия, эвакуацию местных жителей отсрочили.

"В поселковый совет обращаются граждане с просьбой помочь им выехать за пределы Изюмского района. Сказать точно ли предсказать, какие именно события будут происходить или не происходить на территории нашей общины в ближайшие дни или недели никто не может. Ведь идет война, и ситуация может меняться в любой момент", - говорится в сообщении.

Также о возможности, дате и времени безопасного выезда эвакуационных автобусов сообщат, как только это будет возможно.