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В Боровой отсрочили эвакуацию из-за боев в Изюмском районе

В Боровой отсрочили эвакуацию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Эвакуация автобусами из Боровской общины в Краматорск 6 апреля отменяется из-за боев территории Изюмского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровского поселкового голову Александра Тертышная.

По его словам, из-за того, что на территории Изюмского района и возле Боровской общины ведутся активные боевые действия, эвакуацию местных жителей отсрочили.

"В поселковый совет обращаются граждане с просьбой помочь им выехать за пределы Изюмского района. Сказать точно ли предсказать, какие именно события будут происходить или не происходить на территории нашей общины в ближайшие дни или недели никто не может. Ведь идет война, и ситуация может меняться в любой момент", - говорится в сообщении.

Также о возможности, дате и времени безопасного выезда эвакуационных автобусов сообщат, как только это будет возможно.

Ранее мы сообщали, что оккупанты принудительно вывозят людей в Россию из изюма.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 41-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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