У Боровій ексгумували тіло жінки, яку росіянин розстріляв з крупнокаліберного кулемета

Правоохоронці провели ексгумацію тіла жінки, яку військовий РФ розстріляв з крупнокаліберного кулемета у Боровій (Харківська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Це ще одна жертва трагедії, що сталась 14 квітня минулого року у Боровій. У той день російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними мешканцями, які їхали до своїх домівок у Луганській області", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що ворог цинічно та цілеспрямовано обстріляв автоколону з крупнокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Також правоохоронці допитали шістьох рятувальників та трьох місцевих мешканців.
"Тіло загиблої жінки направлено для проведення відповідних експертних досліджень", - додали у прокуратурі.
Наразі триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, що під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ.
Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.
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