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Чтобы бороться с "Омикроном". В США планируют начать срочную кампанию по вакцинации

Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 2 декабря, президент США Джо Байден намерен начать более срочную кампанию для американцев по получению бустерных прививок от COVID-19. Это связано с планами по борьбе с новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

План включает требование к частным страховщикам покрывать стоимость тестов на COVID-19 на дому и ужесточение требований к тестированию для людей, въезжающих в США, независимо от их прививочного статуса.

Однако Байден не собирается вводить дополнительные ограничения, помимо своей рекомендации, чтобы американцы носили маски в закрытых помещениях и в общественных местах.

По словам президента США, предстоящая стратегия будет бороться с вирусом "не с помощью ограничений или запретов, а с помощью более широко распространенных вакцинаций, бустеров, тестирования".

Администрация Байдена считает, что использование бустерных уколов наиболее эффективное средство борьбы с COVID-19 этой зимой. Медицинские эксперты говорят, что бустеры обеспечивают улучшенную и более длительную защиту от COVID-19, включая новые варианты.

Около 100 миллионов американцев имеют право на бустеры в соответствии с текущей политикой США, а с каждым днем ​​их становится все больше. На данный момент около 42 миллионов американцев, примерно половина из которых - пожилые люди, получили ревакцинацию.

Напомним, эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинация