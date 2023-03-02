В Бородянці знайшли тіла трьох мешканців, загиблих під час окупації

Так, у березні минулого року, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього.

"Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині, повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення", - додав він.

За словами очільника поліції Київської області, загалом в регіоні після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів.

"197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти", - констатував Нєбитов.