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В Бородянке завершили разбирать завалы: обнаружили тела 41 погибшего

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Бородянка, Среда 20 апреля 2022 21:54
В Бородянке завершили разбирать завалы: обнаружили тела 41 погибшего Последствия обстрела в Бородянке (t.me.ressentiment_channel)
Автор: Татьяна Самарук

В поселке Бородянка Киевской области спасатели разобрали все завалы разрушенных во время боевых действий зданий. Всего обнаружили 41 погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"На сегодня разобрали все завалы, уничтожено полностью 8 многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. На территории нашей общины уничтожены частные дома - около 500 домов уничтожено полностью. Частично разрушены или получили поражения еще около 450 домов", - рассказал чиновник.

По его словам, из-под завалов достали 41 человека.

"Тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, то я думаю, это около сотни человек", - отметил председатель.

Также оккупанты не позволяли похоронить людей и даже забрать тела в течение 10-15 дней.

"Нужно было идти в комендатуру, с кем-то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено", - рассказал он.

Кроме того, глава сельсовета добавил, что в случае неповиновения россияне могли расстрелять людей.

Ранее мы сообщали, что во время разминирования Киевской области обезвредили 16,5 тысячи взрывоопасных предметов.

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