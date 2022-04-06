В Бородянке оккупанты не разрешали доставать из-под завалов погребенных заживо людей, - глава общины

Он отметил, что Бородянка первой подверглась вражеским авиаударам, и бомбы падали на жилые девятиэтажки. Таким образом жители, которые сидели в подвалах, оказались погребены заживо.

Когда местные стали разбирать завалы, чтобы достать людей на поверхность, рашисты просто открывали по ним огонь.

Ерко добавил, что сейчас до сих пор неизвестно, сколько человек остались похоронены под завалами многоэтажек.

"Первые дни, когда проходили колонны, они расстреливали мирных жителей, расстреливали жилые дома. Не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огня. У нашей территориальной обороны были только автоматы. Но они расстреливали и дома, и жителей", - рассказал председатель общины.

Кроме того, за все время оккупации Бородянки военные РФ не давали провести эвакуацию населения.

Видео: глава Бородянской общины рассказал о зверствах российских оккупантов в поселке