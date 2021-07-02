На Бориспольской трассе произошло ДТП: в направлении "Борисполя" образовалась пробка

Тройное ДТП произошло на Бориспольской трассе. В результате аварии на дороге в сторону международного аэропорта "Борисполь" образовалась масштабная пробка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Киев Оперативный.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Фото: на Бориспольской трассе произошло тройное ДТП (kyivoperativ.info)
Стоит отметить, что в результате ДТП, на трассе М-03 Киев-Харьков в сторону аэропорта "Борисполь" образовалась масштабная пробка, о чем свидетельствуют данные сервиса Google Maps:
Фото: на Бориспольской трассе произошло тройное ДТП (Google Maps)