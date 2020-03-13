ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Борисполе" сняли с рейса трех пассажиров из-за подозрения на коронавирус

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 09:16
В "Борисполе" сняли с рейса трех пассажиров из-за подозрения на коронавирус
Иллюстративное фото (УНИАН)

Пассажирам проведен экспресс-тест на COVID-19

Трех пассажиров сняли с рейса Милан-Каир в аэропорту "Борисполь" для проверки на коронавирус, тесты оказались отрицательными. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

Поворозник отметил, что пассажиры самолета жаловались на кашель.

"Однако на момент госпитализации у всех температура нормальная, признаков респираторного заболевания нет, выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля", - написал он.

Кроме того, пациентам проведено экспресс тест на Covid 19, все три результата - негативные.

"Сейчас пациентов оставили в больнице для проведения дополнительных обследований", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине новые случаи коронавируса зафиксировали у женщины, которая накануне вернулась из Польши, и у мужчины, жена которого находилась в Италии.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин из-за коронавируса. До 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы.

В Индии от коронавируса умер первый человек В Китае предупредили о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию у мужчин
Новости Украины БориспольКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь