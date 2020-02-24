В "Борисполе" рассказали об усиленных мерах безопасности из-за коронавируса

Международный аэропорт "Борисполь" принимает все меры для недопущения распространения коронавирус в Украине. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

Сообщается, что в случае прибытия самолета из страны с осложненной эпидемической ситуацией после установки трапа первым на борт поднимается очередной санитарно-карантинного подразделения ГУ "Лабораторный центр на воздушном транспорте ", который подчиняется Министерству здравоохранения. Он опрашивает экипаж и пассажиров о состоянии здоровья и самочувствии, измеряет температуру, а также проверяет наличие симптомов, похожих на симптомы вирусных респираторных заболеваний.

"В случае отсутствия на борту больного/подозрительного на инфекционную болезнь дежурный дает разрешение на продолжение обслуживания пассажиров, разгрузки и т. п. В случае выявления на борту лица с признаками инфекционной болезни самолет отбуксируют на определенное санитарное место стоянки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал, привлеченный к обслуживанию рейсов, прибывающих из стран с осложненной эпидемической ситуацией, укомплектован респираторными масками, резиновыми перчатками и дезинфицирующими средствами. На трапах установлены специальные ковры, обработанные дезинфицирующим раствором.

"Транспортные средства, задействованные в обслуживании рейсов, прибывающих из стран с усложненной эпидемиологической ситуацией, после окончания обслуживания обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором. Для пассажиров и посетителей терминалов с помощью медиаресурсов доводится информация о мерах по снижению риска заражения коронавирусной инфекцией", - отмечают в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, введен усиленный противоэпидемический режим уборки помещений аэропорта, зон прилета, техники по наземному обслуживанию пассажиров с применением дезинфицирующих средств (не менее 4 раз/ч).

В разных зонах аэропорта установлены контейнеры для сбора индивидуальных средств защиты-марлевых повязок, резиновых перчаток и т. п. В терминалах аэропорта установлены диспенсеры для дезинфекции рук.

В цехах бортового питания обеспечивается дополнительная дезинфекционная обработка бортовой посуды и съемного оборудования самолетов рейсов международного сообщения.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией аэропорт внепланово закупает тепловизионные пирометры с целью обеспечения оптическими системами оценки инфракрасного излучения. В медпункте аэровокзала введен усиленный противоэпидемический режим уборки с обязательным применением дезинфицирующих средств, бактерицидного облучения", - добавили в пресс-службе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине на государственном границе и в аэропортах ужесточат меры за коронавируса в Италии.

Отметим, в результате вспышки коронавирус в Италии зафиксировали пятый летальный случай. В Департаменте гражданской защиты сообщили, что на данный момент в Италии зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом.