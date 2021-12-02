В "Борисполе" обнаружили 14 поддельных COVID-сертификатов у пассажиров

В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили 14 пассажиров с поддельными COVID-сертификатами. Правонарушения зафиксировали с 29 ноября по 1 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области в Facebook.
"Так, с 29 ноября по 1 декабря на территории аэропорта 14 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.
По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Напомним, правоохранители в ходе проверок в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили еще 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Владельцев подделок поймали 5 и 6 ноября.