В "Борисполе" обнаружили 14 поддельных COVID-сертификатов у пассажиров

"Так, с 29 ноября по 1 декабря на территории аэропорта 14 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.

По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.