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В Борисполе в ДТП попала маршрутка, пострадали четверо людей

Автор: Андрей Козловский

В Борисполе (Киевская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса и автобуса, который осуществлял городские перевозки. В результате аварии пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

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Как сообщается, ДТП произошло на перекрестке до микрорайона Нестеровка. Тогда 57-летний водитель автобуса "БАЗ" нарушил ПДД и выехал на автодорогу, не предоставив дорогу 34-летнему водителю микроавтобуса Mercedes. Последний, чтобы не допустить столкновения, изменил направление движения и съехал в кювет.

Фото: ДТП в Борисполе (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Напомним, ранее сообщалось, что полиция расследует обстоятельства аварии в Бучанському районе (Киевская область), где в ночь на 10 февраля столкнулись внедорожник и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали трое людей.

Вместе с тем на дороге под Винницей произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, грузовиков и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, ранее возле города Кобеляки в Полтавской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии погибли водители транспортных средств.

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