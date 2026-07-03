Борги на балансуючому ринку небезпечніші для енергетики, ніж низькі тарифи, - KNESS
Проблема боргів на балансуючому ринку сьогодні становить більшу загрозу для розвитку енергетики, ніж недостатній рівень тарифів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора напряму трейдингу та постачання електроенергії KNESS Сергія Кравчука.
За його словами, саме борги на балансуючому ринку руйнують фінансову стабільність і стримують прихід нових інвесторів.
Через неплатежі найбільше страждають маневрова генерація, оператор системи передачі та компанії, які забезпечують балансування енергосистеми.
Він зазначив, що фінансова непередбачуваність робить нові інвестиційні проєкти занадто ризикованими. За таких умов приватні інвестори та міжнародні фінансові установи не готові вкладати кошти у будівництво газової генерації чи систем накопичення енергії.
"Жоден приватний інвестор чи міжнародний банк не фінансуватиме будівництво нових газових станцій чи установки зберігання енергії, якщо вироблений ними струм може просто “поглинатися” хронічними боржниками", - підкреслив Кравчук.
За його словами, першими наслідки боргової кризи відчувають саме постачальники послуг балансування, які залишаються без обігових коштів. Згодом це призводить до заморожування нових проєктів, а в довгостроковій перспективі створює ризики для здатності енергосистеми покривати попит на електроенергію.
Ситуація з боргами на балансуючому ринку
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що заборгованість учасників балансуючого ринку перед "Укренерго" досягла найвищих показників за весь час існування ринку. Обсяг боргів накопичується через низку проблемних категорій споживачів, які не здійснюють повних розрахунків.
За його словами, наразі розробляються конкретні кроки для стабілізації ситуації, які передбачають як зміни до постанов Кабміну, так і законодавчі ініціативи.
Нагадаємо, за словами директорки Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасії Верещинської, подальше зростання заборгованості на балансуючому ринку створює ризики для стабільної роботи всієї генерації в Україні.
Крім того, галузеві експерти зауважували, що борги на балансуючому ринку відлякують приватних інвесторів в енергетику.
Раніше комерційний директор Elementum Energy Роман Волошенюк попередив, що балансуючий ринок електроенергії наблизився до 50 млрд грн боргів.