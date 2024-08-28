Борець за свободу слова чи злочинець? Хто такий Павло Дуров і за що його відправили під суд

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Хто такий Павло Дуров

Павлу Дурову цього року виповниться 40. Він народився 10 жовтня 1984 року в тодішньому Ленінграді у родині викладачів. Його батько – професор, доктор філологічних наук, багато років завідував кафедрою філфаку Санкт-Петербурзького державного університету (СПбДУ), мати працювала викладачкою у тому ж виші. Має старшого брата Миколу – програміста, разом з яким Павло заснував свої найуспішніші проєкти.

В дитинстві деякий час Павло Дуров жив в Італії завдяки роботі батька та навіть закінчив перший клас у Турині. Згодом родина повернулася до Росії, де хлопець продовжив навчання.

Відвідував школу із поглибленим вивченням іноземних мов, а з 11 років почав цікавитися програмуванням.

За свій перший "проєкт" був позбавлений доступу до комп'ютера в школі. Таке покарання Дуров отримав за те, що встановив заставку на моніторах усіх комп'ютерів із фото вчителя інформатики та підписом "Must die".

Фото: Дуров був одним із найуспішніших студентів СПбДУ (facekook.com/durov)

У 2002 році вступив на факультет англійської філології СПбДУ. Неодноразово ставав переможцем олімпіад з інформатики, лінгвістики, за успіхи в навчанні отримував стипендію президента РФ, стипендію уряду РФ. Пройшов навчання на військовій кафедрі вишу за спеціальністю "Пропаганда та психологічна війна".

У студентські роки створив сайт Durov.com, де містилася бібліотека рефератів для студентів гуманітарних спеціальностей, а також форум для студентів СПбГУ.ру.

Від успіху "ВКонтакте" до еміграції з РФ

Ім'я Павла Дурова стало широко відомим завдяки сайту "ВКонтакте" – перша та найбільш популярна соціальна мережа у російськомовному просторі початку 2000-х. Її називали аналогом Facebook, і дійсно Дуров надихався концепцією соцмережі Марка Цукерберга.

Сайт почав працювати у 2006-му, а за 2 роки налічував понад 20 млн користувачів.

Саме "ВКонтакте" зробив Павла Дурова мільярдером. Проте надпопулярна соцмережа зацікавила спецслужби, адже її використовували для спілкування та організації своїх акцій опозиційні активісти РФ.

У 2011 році ФСБ вимагала заблокувати кілька російських опозиційних груп, а під час подій Революції Гідності в Україні російська влада намагалася отримати доступ до особистих даних організаторів протестів Євромайдану, які були користувачами "ВКонтакте".

Фото: підприємець емігрував із РФ (facekook.com/durov)

Як заявляв Павло Дуров в недавньому інтерв'ю Такеру Карлсону, він відмовився від співпраці з російськими спецслужбами, оскільки метою його соцмережі була "свобода самовираження".

Врешті на тлі тиску з боку влади РФ підприємець продав свою частку акцій "ВКонтакте" та емігрував із Росії. У тому ж інтерв'ю Дуров розповів, що це було важке рішення, бо він сприймав соцмережу як "свою дитину", але водночас "його місією було стати вільним і допомогти іншим людям стати вільними".

Заснування Telegram і чому застосунок критикують

Наступним проєктом Павла Дурова став месенджер Telegram. Як було і з "ВКонтакте", підприємець створив нову онлайн-платформу разом із братом. Микола написав програмний код, а Павло працював над дизайном та функціоналом.

Застосунок також швидко став популярним, але знов потрапив до "поля зору" російської ФСБ та викликав побоювання у багатьох інших країнах.

Причиною неоднозначного ставлення до месенджера є його конфіденційність. Саме цього й прагнув Дуров, щоб унеможливити державне втручання та регулювання.

Він згадував, що ідея створення платформи виникла під час обшуків російських силовиків через відмову видаляти опозиційні групи "ВКонтакте". Павло усвідомив, що не має безпечного способу комунікації, тому буде гарним рішенням розробити програму, де все спілкування буде захищене шифруванням.

У 2018 році спецслужби РФ погрожували заборонити доступ до Telegram у країні, якщо Дуров не передасть ключі шифрування. Суд навіть оштрафував керівництво платформи на 800 тис. рублів за відмову від співпраці з ФСБ. Деякий час месенджер був заблокований у РФ, але в 2020-му росіяни знов отримали доступ до застосунку.

Фото: застосунок Telegram оцінюють неоднозначно через безпекові загрози (facekook.com/durov)

Загалом Telegram став зручним місцем для відстежування новин та спілкування користувачів із різних країн світу, але водночас його вважають потенційно небезпечним через анонімні канали, де може розповсюджуватися пропаганда, заклики до насильства, незаконної діяльності тощо.

Так, британське видання The Telegraph називає конфіденційність "темною стороною" платформи Дурова, що робить її "безпечним притулком для злочинців".

Видання наводить попередження дослідників, що Telegram – це розгалужена екосистема незаконного та насильницького контенту, пов’язаного з ультраправими теоріями змови, екстремізмом, тероризмом і жорстоким поводженням з дітьми.

The Telegraph пише, що використання застосунку різко зросло у Великій Британії після вбивства школярок у Саутпорті в липні 2024, що спричинило вуличні заворушення по містах країни. 2019 року після теракту на Лондонському мосту, застосунок набув широкої популярності серед угруповань ІДІЛ. Після нападу ХАМАС на Ізраїль Telegram неодноразово використовували терористи для поширення свого контенту.

До того ж попри всі заперечення Павла Дурова щодо співпраці з владою РФ, критики месенджера вважають потенційно можливим його використання російськими спецслужбами.

Telegram є популярним серед російських користувачів, свої канали на платформі ведуть кремлівські пропагандисти та провоєнні блогери.

За що арештували Дурова у Франції

Ввечері 24 серпня Павло Дуров був заарештований у Франції. Його затримали на злітній смузі аеропорту Ле Бурже (недалеко від Парижа) після прибуття з Азербайджану.

Варто зазначити, що підприємець має французьке громадянство та значився у списку розшукуваних осіб. Ордер на арешт Павла та його брата Миколи був виданий ще у березні 2024.

Дурова звинувачують одразу у 12 злочинах, а головна претензія французьких силовиків у тому, що Telegram не модерує контент зі злочинним змістом. Серед звинувачень французької прокуратури зокрема:

відмова надати інформацію, необхідну для перехоплення, дозволеного законом;

співучасть у правопорушеннях і злочинах, організованих на платформі. Мова йде про торгівлю наркотиками, дитячу порнографію, шахрайство та організоване відмивання грошей;

надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності без належного декларування.

У відповідь на арешт керівника у компанії виступили із заявою, в якій заперечили всі звинувачення, і наголосили що платформа дотримується всіх вимог європейського законодавства.

Павло Дуров перебував під арештом впродовж 3 діб, а 28 серпня був переданий до суду та звільнений з-під варти для первинного допиту та можливого висунення обвинувачення.

Ставлення Дурова до України та вторгнення РФ

Вперше Павло Дуров висловився про повномасштабне вторгнення РФ в Україну 7 березня 2022, назвавши війну "трагічним конфліктом як для себе особисто, так і для Telegram".

Він розповів, що має українське коріння, мати народилася в Києві. За словами підприємця, ще у 2013 році він не зміг зрадити українців, коли ФСБ вимагало надати дані активістів Євромайдану.

Дуров тоді ж заявив, що месенджер є безпечним для громадян України. При цьому у квітні 2024 Telegram заблокував офіційні чат-боти СБУ та ГУР, через які українці могли повідомити про російських окупантів. Лише через добу вони відновили роботу.

Фото: Павло Дуров (instagram.com/durov)

Цікаво, що у період роботи "ВКонтакте" Дуров першим серед іншомовних запустив саме український інтерфейс сайту, щоб "дати мільйонам користувачів з України свободу кастомізувати свій досвід". Він кілька місяців сам тестував український інтерфейс, та трохи оволодів мовою.

Аскет та батько 100 дітей

Із соцмереж та небагатьох публічних заяв Дурова відомо, що він веде аскетичний спосіб життя, уникає м’яса, алкоголю, кофеїну та цукру.

Кілька років тому він розповів своїм підписникам, що певний час загалом не вживав їжі. Дотримуючись екстремального голодування, він прагнув покращити "ясність думок".

Павло Дуров опанував вісім мов, включаючи арабську, українську, німецьку, іспанську.

Нещодавно підприємець розповів, що він є батьком понад 100 дітей у 12 країнах світу завдяки анонімному донорству сперми. Дуров міркує над тим, щоб відкрити код своєї ДНК, щоб біологічні діти могли легше знаходити одне одного.

При підготовці використовувалися наступні джерела: публікації The Telegraph, Politico, Le Figaro, BFMTV, допис у Telegram Du Rove's Channel, заяви Дурова з інтерв'ю Такеру Карлсону, інформація Wikipedia.