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Боррель закликав Росію не ескалювати війну через удари БПЛА по Кремлю

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Четвер 04 травня 2023 14:46
Боррель закликав Росію не ескалювати війну через удари БПЛА по Кремлю Фото: Жозеп Боррель, голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

В Європейському союзні занепокоєні тим, що Російська Федерація може використати нічні удари по Кремлю в якості приводу для посилення призову людей та збільшення ударів по території України.

Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми закликаємо Росію не використовувати цю нібито атаку як привід для продовження ескалації війни. Це те, що нас турбує. Нас турбує те, що це може бути використано для того, щоб виправдати більший призов людей, солдатів, більше нападів на Україну", - заявив Боррель журналістам у Брюсселі.

Водночас голова зовнішньополітичного відомства ЄС відзначив, що єдиним рішенням для війни є підтримка українців у військовому, політичному й економічному плані, а також вихід російських окупантів з території України.

Нічна атака на Кремль

В Росії заявили про те, що їх військові й спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.Зокрема зазначається, що внаслідок так званої "атаки" ніхто не постраждав. Російський диктатор Володимир Путін, як стверджує його прессекретар Дмитро Пєсков, не постраждав й загалом не перебував в Кремлі на момент "удару".

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, Україна не володіє інформацією про нічні удари по Кремлю й зосереджує свої сили лише на звільненні власних територій, а не на атаку чужих.

Як пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, атака дронами може бути умисною провокацією з боку Росії напередодні контрнаступу ЗСУ, щоб знову вдатись до ядерних погроз.

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