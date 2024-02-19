Боррель анонсував санкції проти Кремля за смерть Навального у в'язниці

"Країни-члени ЄС обов'язково запропонують санкції проти винних", - сказав Боррель

При цьому він наголосив, що найбільшу відповідальність несе Володимир Путін.

"Але ми можемо піти нижче та покрити (обмеженнями) пенітенціарну систему Росії. Однак не забуватимемо, хто насправді несе відповідальність за смерть Навального", - заявив Боррель журналістам.

Він також озвучив пропозицію назвати систему санкцій ЄС за порушення прав людини на ім'я Навального. "Щоб його ім'я назавжди відобразилося у роботі ЄС із захисту прав людини", - додав він.

Боррель заявив, що Європейський Союз має продовжувати надавати підтримку Україні. "Ми повинні надіслати сигнал підтримки російській опозиції. Тому на обох фронтах, політичному та військовому, ми повинні продовжувати підтримувати і Україну, і російський народ, який хоче жити вільно", - наголосив Боррель.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться сьогодні у Брюсселі, щоб обговорити, серед іншого: військову підтримку України та проект 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

У вихідні Боррель оголосив, що у зустрічі візьме участь Юлія Навальна, вдова Навального, який помер 16 лютого в таборі на Крайній Півночі Росії.

Смерть Навального

Російський опозиційний політик-націоналіст Олексій Навальний помер у арктичній колонії "Полярний вовк" 16 лютого.

Українці здебільшого негативно ставляться до Навального, який підтримав вторгнення в Україну у 2014 році та окупацію Криму. Водночас, 2024 року, вже перебуваючи у в'язниці, Навальний виступив проти війни та за територіальну цілісність України.

Докладніше про смерть політика у матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію у Росії".