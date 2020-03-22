Для борьбы с коронавирусом в Украине привлекут студентов-медиков

К борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции привлекут студентов-медиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, планируется привлекать интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле обучения, а также студентов 5 и 6 курсов.

"МЗ Украины призвало к сотрудничеству подчиненные учреждения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать, в частности, интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле обучения, а также студентов 5 и 6 курсов. Призываем студентов связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах спасать жизни украинцев", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Минздрав также обратился к госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с просьбой делегировать специалистов эпидемиологического профиля в эпидбригады, созданные на базе лабораторных центров Минздрава.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса. Люди преклонного возраста с наличием хронических заболеваний наиболее подвержены вирусу.

Также ведомство опубликовало инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения в Украину стоит строго придерживаться режима самоизоляции.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 21 марта число официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.