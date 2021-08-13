На борьбу с COVID-19 потратили 29 млрд гривен: на что пошли бюджетные деньги

По данным пресс-службы, средства потрачены на такие цели:
на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 11,7 млрд грн;
на закупку вакцин от COVID-19 - 9,2 млрд грн;
на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;
выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 - 15,5 млн грн;
на обеспечение больниц кислородом - 0,6 млрд грн;
на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина - 2,9 млрд грн;
на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") - 0,8 млрд грн;
на выплату пособия по безработице - 1,1 млрд грн;
на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 18,3 млн грн;
на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 0,75 млрд гривен.
Напомним, за январь-июль 2021 года госбюджет получил 684,5 млрд гривен. Это на 7,0% больше плана и на 16,3% больше доходов прошлого года.