В борьбе с COVID-19 нужен ручной "военный" режим, - Палица

Для эффективной борьбы с эпидемией COVID-19 не нужно создавать национальных штабов. Президент должен собрать совещание с теми, кто владеет ситуацией на местах, и в сотрудничестве с ними решить главные проблемы.

Об этом сказал лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица в эфире "Право на владу" на "1+1".

"Сильные люди, кто действительно занимается областью, знают, сколько нужно лабораторий, где их установить, сколько нужно на это средств, где поставить КТ и где взять персонал. На местах люди все знают. Достаточно президенту выслушать все проблемы, составить список проблем и дать задание срочно все это закупить. И это все реально в течение месяца решить - не надо никаких штабов, все надо делать в ручном режиме", - отметил политик.

По его словам, благодаря такому "ручному управлению" для Волынской области уже найдено 2 аппарата КТ, которые через 4 недели будут в Луцке. И за это время в инфекционной больнице и детской больнице обустроят помещения для этих аппаратов и подготовят специалистов.

Кроме этого, за три недели заработают 3 лаборатории, которые будут делать 1100 тестов в сутки.

"У нас война с эпидемией. Пока чиновники думают, где украсть и куда положить, у меня "военный" ручной режим. И поверьте мне, он срабатывает. Он сработал в Одессе в 2014 году и сегодня работает на Волыни. Мы не будем гарантировать, что люди не заражаться. Но мы можем гарантировать, что их будут куда госпитализировать, чтобы спасти жизнь", - подчеркнул Палица.

Напомним, в Украине обнаружили вспышку новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 5804 человека.

Самая сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236).