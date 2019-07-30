Борьба за жизнь: как преодолеть проблему детских суицидов в Украине

Фото: pixabay.com

Ежегодно в Украине совершают самоубийство более сотни детей. В 2017 году было зафиксировано 106 таких случаев, а в 2016 году – 115. Это в разы меньше, чем количество суицидов среди взрослых и заметно ниже, чем в других странах.

Но эти данные, вероятно, неточны, поскольку зачастую суициды среди подростков классифицируют как несчастные случаи. К тому же эксперты говорят о тысячах несостоявшихся попытках свести счеты с жизнью среди детей.

Дети могут долго вынашивать идеи о самоубийствах, поясняют психологи. Именно поэтому важно, чтобы родители обращали внимание на психическое состояние своих детей и вовремя успевали реагировать на возможные проблемы. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В Киеве несколько недель назад пропал двадцатилетний парень Вадим Онищенко. Накануне исчезновения он сообщил родителям, что якобы направляется на музыкальный фестиваль, после чего перестал отвечать на телефонные звонки. Спустя несколько дней, его нашли повешенным на одной из лестниц высотного дома в центре столицы. По версии следствия, Вадим наложил на себя руки.

Месяцем ранее в Сумах 17-летний парень выбросился из окна. К этому шагу, как считают в полиции, его "вынудили" проблемы с учебой: он получил неудовлетворительные результаты на вступительных экзаменах. Еще ранее – в мае этого года – также 17-летний парень выпрыгнул с 7 этажа недостроя в Изюме Харьковской области. По версии правоохранителей, парень свел счеты с жизнью из-за ревности и ссоры с девушкой.

Всего за несколько дней в октябре прошлого года самоубийство совершили сразу пятеро детей в разных регионах страны. В Мариуполе Донецкой области две девочки 2002 и 2004 годов рождения совершили самоубийство вместе. В предсмертной записке одна из девочек написала, что "устала".

"Сухие" цифры

К сожалению, подобные трагедии происходят. И, листая ленты новостных сайтов, кажется, что в стране все больше случаев суицида среди молодежи. Но эксперты и цифры говорят о том, что это не совсем так. К тому же Украина по официальной статистике в этом плане далеко не самый неудачный пример.

В 2012 году, по данным Госстата, в Украине было 167 случаев самоубийств детей возрастом до 17 лет. В 2016 году их количество составило 115, а в 2017 – 106. Детские суициды в Украине, по сравнению с самоубийствами взрослых, составляют, казалось бы, мизерную часть – около или даже менее 2% от общего количества случаев.

Но проблема еще и в том, что попыток суицида – тысячи. И, как поясняют психологи, часто проблемы детей, замышляющих наложить на себя руки, остаются незамеченными окружающими, равно как и сами намерения совершить самоубийство. Несостоявшихся попыток покончить жизнь среди детей – не менее 2,5 тысяч в год, уверяет заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

"В Украине происходит 100-150 случаев самоубийств среди детей на 8-9 тысяч ежегодно. При том, что количество детей у нас составляет 16% от населения. Но тенденции роста суицидов нет. Количество детских самоубийств в соотношении на 100 тысяч детей у нас в четыре раза меньше, чем в США. Но это если мы говорим "сухими" цифрами. Эмоционально, и это естественно, смерть ребенка воспринимается значительно острее", – говорит он.

По мнению эксперта, в данном случае надо разделять психологическую эпидемию и реальную проблему. "Есть огромная проблема в том, что на каждый реализованный суицид приходится 20 попыток, которые провалились. То есть, мы имеем не 120 случаев, а 2,5 тысячи попыток суицидов ежегодно. Эта цифра ужасает. Более того, в период глобализации и универсализации мы должны понимать, что тенденции роста детских самоубийств доберутся и до Украины", – подчеркивает Богдан Петренко.

Эксперт допускает, что официальные данные о суицидах могут не всегда совпадать с реальными, ведь нередко правоохранительные органы относят самоубийства к несчастным случаям. "Как показывает мировая статистика, мотивы 20 процентов самоубийц остаются неизвестными. Поэтому в части случаев нельзя точно определить, упал человек под поезд специально или нет. В 5 процентах случаев самоубийство совершается спонтанно, то есть, оно – непродуманное. Но в целом я не думаю, что цифра значительно больше, чем та, которую официально декларирует Госстат", – допускает собеседник.

"Игры" со смертью

Еще два-три года назад в прессе много говорилось о массовом распространении так называемых "групп смерти" в социальной сети ВКонтакте, попавшей под антироссийские санкции. В группах, как, к примеру, "синие киты", каждому, кто оставлял заявку, предлагали пройти квест, финальным "заданием" которого должно было стать самоубийство ребенка.

Появление подобных групп вызвало серьезное беспокойство у родителей. Но в Украине популярность "синих китов" довольно скоро пошла на спад. В 2017 году было зафиксировано 106 самоубийств детей, однако редко когда удавалось установить реальную связь причин самоубийств именно с "группами смерти", говорят правоохранители. Еще в 2017 году глава Нацполиции Сергей Князев уверял, что "групп смерти" в Украине не стало после того, как силовики заблокировали более тысячи подобных страниц в соцсетях.

"На сегодня эпидемии детских самоубийств в Украине нет. Более того: ее не было даже при двух волнах "групп смерти" в соцсетях", – уверен Богдан Петренко.

РБК-Украина обратилось в управление ювенальной превенции Нацполиции, чтобы узнать новые данные о суицидах детей. Но после нескольких попыток связаться с профильной структурой на момент публикации от них ответа не последовало.

Учить делиться чувствами

Самоубийство часто совершают дети из семей, где с ними проводили мало времени, где общение строилось на ожиданиях, заданиях, требованиях, обесценивании чувств и переживаний ребенка. А также там, где происходило насилие, поясняет детский психолог Наталья Пашко.

В жизни ребенка есть два важных периода, когда он осмысляет смерть и встречается с чувством страха, тревоги и ужаса в этой теме – в 6 лет и в подростковом возрасте, добавляет она.

"В раннем возрасте ребенок встречается с конечностью мира, переживает первые потери, теряет близких, задается вопросом о своей значимости. В эти периоды родителям крайне важно не оставлять ребенка "один на один" со своими мыслями и чувствами, а наоборот – открыто, но мягко говорить об этой непростой теме и учить делиться чувствами", – говорит Наталья Пашко.

Примерно в 6 лет ребенок начинает "отсоединяться" от родителей, контактировать с миром и другими людьми, замечать изменения в себе и других, терять и бояться потерять родителей. У ребенка возникают страхи, связанные с небезопасностью мира: убийства, пожар, кража, болезнь, катастрофы. Он вспоминает, кто из родственников умер, начинает бояться, что с родителями или с ним что-то случится. Всерьез думает над тем, что такое конечность мира, говорит психолог.

"Большая ошибка родителей – говорить в этот период ребенку что-то в таком ключе: "Даже не думай о смерти, у тебя же все хорошо! Посмотри, как прекрасен мир!". Но понять, что такое смерть, ребенку необходимо так же, как и понять все остальное в окружающем мире. Если же родители пытаются эту тему обесценить и призывать радоваться жизни, ребенку может казаться, что проблемы нет, а это с ним что-то не так. Это может перерасти в серьезные проблемы", – добавляет эксперт.

Значительная часть тех детей, которые совершали попытку суицида, делали это из-за изоляции, неспособности выразить и получить поддержку от друзей, близких и, конечно, родителей, констатирует Богдан Петренко.

"Понятно, что работать нужно не только с потенциальными самоубийцами, но и с родителями. К сожалению, тенденция отчуждения поколений сегодня углубляется, и с этим никто не работает. А это создает много социальных проблем: от травли до самоубийств", – уверен он.

К такому же выводу приходят и эксперты Минздрава. Говоря о детских суицидах, в министерстве приводят данные Всемирной организации здравоохранения. Согласно их отчетам, среди основных причин самоубийств – систематические и сильные сложности в повседневной жизни. Например, болезни или насилие, потеря близкого человека.

Но если взрослых на суицид толкают систематические проблемы, то подростки могут чаще идти на такое из-за причин, кажущихся банальными. В силу возрастных психологических изменений они часто воспринимают все как "черное" и "белое", без полутонов, говорит Наталья Пашко.

"У подростков часто все или очень плохо, или очень хорошо. Если сегодня плохо, то им кажется, что завтра не будет ничего хорошего. Они могут быстро дойти до точки отчаяния и совершить необдуманный шаг, в том числе и самоубийство. Так может произойти, даже если подросток с кем-то просто поругался", – поясняет она.

Говорить и слушать

В прошлом году и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун инициировала создание проекта "Лінія життя. Україна". Это национальная горячая линия, которая будет работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, оказывая помощь в особенно острых психологических ситуациях и помогая избежать суицида.

В конце июля этого года Супрун заявила, что сейчас активно идет набор и обучение персонала, который будет работать на линии.

Кроме того, в Украине работают локальные горячие линии помощи, которые помогают справляться с психологическими проблемами. В то же время ряд опрошенных РБК-Украина экспертов относятся к подобным инициативам довольно скептически, ведь далеко не все дети готовы обсуждать свои проблемы с кем-то по телефону. Поэтому психологи советуют родителям больше общаться с детьми, чтобы вовремя выявить проблему, и в случае необходимости – своевременно обратиться к психологу.

"Разрекламированные "горячие линии", увы, выглядят атавизмом, особенно для молодого поколения и особенно для детей. Ведь дети практически не разговаривают по телефону, а пишут сообщения. Но службы, которая бы могла в удобном для детей письменном виде оказывать медицинскую помощь, пока нет", – говорит Богдан Петренко.

По его мнению, в общественном измерении важно преодолеть табу на эту тему, а также уметь открыто говорить с ребенком о суицидах. "Если говорить с ребенком на темы, которые кажутся вам неудобными (смерть, секс, насилие), то у ребенка будет меньше желания практически экспериментировать в этих направлениях", – уверен собеседник.

Насторожить родителей ребенка-подростка должно, как ни странно, его излишнее спокойствие, говорит Наталья Пашко. "Если ребенок забегает в свою комнату, быстро закрывает дверь, но при этом говорит "у меня все хорошо", то это – серьезный повод для беспокойства. В силу перемен, присущих возрасту, подросток реже прислушивается к родителям, а чаще – к сверстникам", - поясняет она.

В таком случае родителям подростка уже сложно бороться за авторитет ребенка, и если их сын или дочь совсем не слушает, психолог советует заручиться помощью тех, кому ребенок сам доверяет: родственнику, другу или психологу. А самим родителям – отказаться от повсеместного контроля и спокойно исследовать, чем живет ребенок, проявить заботу, организовать совместное времяпрепровождение вместо высказывания назиданий.

"Если вынуждать ребенка "немедленно рассказать все", он может начать тревожиться, и начать переживать и за маму тоже, ведь она им недовольна. Здесь важно заметить, с кем дочке или сыну будет комфортно говорить на эти темы без прессинга и принуждения", – говорит психолог.

Если в разговоре с подростком стоит говорить о смерти откровенно и открыто, то с ребенком шести лет о смерти стоит говорить на языке метафор. Например, через сказку, мифы или легенды. В таком возрасте проще понять проблему через историю, через третьего героя, поясняет специалист.

"Я занималась с девочкой-подростком, которая рисовала повешенных, слушала музыку, посвященную смерти. Родители этой девочки переживали, что она способна что-то совершить. Но в ходе бесед стало ясно, что она скорее исследовала тему смерти, конечности мира, нежели настраивалась уйти из жизни. Она грустила о том, что вырастает, ведь во взрослом возрасте придется кого-то терять. Родителям подростков важно не запрещать подобные вещи. Вместо этого нужно сделать это предметом спокойного диалога", – уверена Наталья Пашко.